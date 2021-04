Cosa facciamo

Media Planning e Promozione

Con un parco mezzi di oltre 60 media, e il plus di poter arricchire l’offerta con pubbliredazionali e video promozionali aziendali, progettiamo e realizziamo in tutti i suoi step operativi un piano di promozione orientato al raggiungimento dell’obiettivo. La nostra esperienza pluridecennale nel settore è garanzia del background necessario per la scelta dei canali più adatti e delle tempistiche più efficaci per il risultato richiesto

Brand Identity

Ogni realtà è unica e come tale vogliamo comunicarla creando il giusto equilibrio tra creatività e usabilità. Affidati a noi per l’ideazione o il restyling della tua comunicazione visiva: individuiamo la visual identity più in linea con i valori aziendali, studiamo il logo, gli stili e gli elementi grafici distintivi e li decliniamo sui differenti materiali di comunicazione. Brochure, biglietti da visita, carta intestata, cartelline di presentazione, saranno immediatamente riconoscibili come parte integrante del tuo brand.

Campagne Pubblicitarie

Racconta la tua azienda con una campagna pubblicitaria forte e strutturata sui media. Dopo un brief iniziale per capire la tua realtà e le tue esigenze, ideiamo e realizziamo una serie coordinata di messaggi pubblicitari costruiti ad hoc e contraddistinti da un’idea creativa comune di grande impatto. La tua campagna potrà avere diverse declinazioni a seconda del messaggio da veicolare, dei media scelti e della stagionalità. Un percorso per e con il cliente, per presentarsi all’esterno in modo riconoscibile ma al contempo sempre nuovo e mai banale.

Digital Strategy

Essere digital è oggi un must del mercato, ma esserlo nel modo giusto è ancora più importante. Con una conoscenza approfondita del tuo core business e dei tuoi bisogni, pianifichiamo una strategia tailor-made per valorizzare la tua web presence e monitorare la tua web reputation: la giusta pianificazione di strumenti, piattaforme e contenuti più adatti a comunicare il tuo brand o il tuo progetto ti consentiranno di raggiungere il tuo target nel modo più efficace.

Social Media Strategy

Ideiamo strategie che possano raccontare il tuo brand attraverso prodotti e servizi che lo caratterizzano, selezionando i social media più adatti al tuo business. Ti forniamo le indicazioni per orientarti nell’universo dei social media, attraverso una “road map” diamo vita a narrazioni e strategie mirate sui diversi canali diversificando piani editoriali, tone of voice e contenuti.

Sociale e Digital Advertising

Vuoi essere visibile nella Rete? Vuoi che dalla tua pagina i tuoi fan arrivino al tuo sito e quindi convertano? L’advertising online è la soluzione per te. Siamo la cabina di regia dell’intero processo di promozione, dallo studio del mercato di riferimento del tuo brand, all’ideazione e gestione delle campagne pubblicitarie. Affidati a noi per uno studio dei messaggi, dei canali e delle tempistiche migliori per le tue necessità.

Memostick e Inserti Digitali

A seguito della collaborazione con il gruppo del centro stampa CSQ, gli ultimi nati dei servizi offerti da PubliA divisione commerciale di Sec Spa e media agency sono: i Memostick, un mezzo di comunicazione unico ed esclusivo per le offerte speciali che, applicato in prima pagina sui quotidiani, garantisce al cliente la massima redditività nelle campagne pubblicitarie cross-media e gli inserti pubblicitari realizzati in carta migliorata e bianca da una stampante digitale di ultima generazione (unica in Italia) che abbatte i costi di produzione anche per esigui quantitativi di copie garantendo una comunicazione iperlocalizzata nell’ottica della segmentazione per aree geografiche ed eventi.

Altri prodotti multimediali saranno proposti sul mercato entro la fine dell’anno.

Eventi e Ufficio Stampa

Progettiamo e comunichiamo in modo competente il tuo evento: dall’ideazione, al backstage fino alla finalizzazione. Le parole chiave che ci guidano nella realizzazione sono originalità e dinamismo perché la base di ogni progetto è una forte idea creativa costruita con cura. Su richiesta, supportiamo i tuoi eventi anche con un’attività di ufficio stampa completa: redazione di comunicati, contatti con i giornalisti, creazione della cartella, conferenza stampa comprensiva di moderazione professionale.

Shooting Fotografici

Qualsiasi sia il tuo settore di riferimento, realizziamo immagini di qualità per la tua comunicazione aziendale e commerciale, con un’attenzione particolare nel comunicare il tuo valore aggiunto. Potrai scegliere tra shooting in loco o in studio, still life prodotto o fotografia industriale, ma anche tra contenuti audiovisivi e multimediali quali video e riprese aree con drone, montate ad arte per il tuo obiettivo.

Copywriting

Creiamo testi efficaci per comunicare al meglio la tua attività e dare al messaggio il massimo appeal sul tuo pubblico di riferimento. Sia che si tratti di testi commerciali, sia che si tratti di testi di intrattenimento, informazione o con finalità istituzionale, il nostro staff è a tua disposizione per trovare le parole migliori per raggiungere online e offline i risultati che desideri.